Vive les aînés ! Comme grands-parents et petits-enfants, un soutien qui devient amitié. Le reportage de RAI1 raconte l'initiative de Sant'Egidio

Le programme "Vive les personnes âgées !" de la Communauté de Sant'Egidio aide les personnes âgées laissées seules à distance et à domicile, qui ont besoin d'un soutien matériel et d'être incluses dans un monde de relations qui leur permettent de se sentir aimées et protégées. Une amitié est née qui fait que les personnes âgées se sentent comme des "grands-parents" et ceux qui aident comme des "petits-enfants" par choix.

C'est ce que raconte le reportage de l'émission "A sua immagine" (Rai 1) diffusé à l'occasion de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, instaurée par le pape François.