Des vacances, des destins qui se croisent : l'amitié entre personnes âgées et sans-abri en ce #SantEgidioSummer sur le lac d'Orta

Un groupe de personnes âgées vivant dans une maison de retraite de Novara a passé une semaine de vacances sur le lac d'Orta, dans une maison entourée de verdure et avec une belle vue sur le lac, avec la Communauté de Sant'Egidio.

Les personnes âgées étaient visiblement émues et heureuses de pouvoir sortir de leur maison de retraite après un an et demi de "fermeture" et d'isolement à cause du Covid - et de voir en personne les amis de la Communauté qu'elles n'avaient rencontrés ces derniers mois que par le biais d'appels vidéo.

Avec émotion, ils ont raconté leur isolement forcé : " On a beaucoup souffert, c'était terrible de ne pas sortir de sa chambre même pour manger pendant plus d'un mois, c'était l'enfer... ". Passer les jours simplement en compagnie d'amis a été comme une renaissance. À l'étage supérieur de la villa qui donne sur le lac, ils ont été rejoints pour quelques jours par des amis de la rue de Turin.

En respectant toutes les précautions nécessaires, l'amitié a rapproché des mondes si différents. Nos amis sans-abri ont fait preuve d'une grande tendresse envers les personnes âgées et ont compris leur souffrance. Après avoir écouté leurs histoires, l'un d'entre eux a commenté : "Du jour au lendemain, avec le confinement, je me suis retrouvé seul dans une ville déserte, mais je pouvais aller où je voulais, au moins j'étais libre, même si je dormais dehors, alors qu'eux ne pouvaient plus voir personne ; je pense à la façon dont ils pouvaient résister, enfermés, sans pouvoir voir leurs enfants ni qui que ce soit."

Prier ensemble dans un grand cercle, le soir en plein air, se saluer au retour d'une promenade, échanger des sourires lors de brèves rencontres : ce furent des jours de sentiments et de gestes d'attention et d'affection, et d'une fraternité inattendue mais bien réelle : la prise de conscience que nous sommes "tous frères".