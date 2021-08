news

Prière pour les malades en direct

Mémoire du Porrajmos, l'extermination des Tziganes par les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mémoire du bienheureux Zéphyrin Giménez Malla, martyr gitan, assassiné en Espagne en 1936.Mémoire de Yaguine et Fodé, deux jeunes, originaires de Guinée Conakry, morts de froid en 1999 dans le train d'atterrissage d'un avion dans lequel ils s'étaient cachés pour atteindre l'Europe.

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

La prière de la Communauté de Sant'Egidio est retransmise en direct sur le site et Facebook seulement les lundis et jeudis à 20h.



Suivre la page Facebook



Il est possible de télécharger l'app "Prière avec Sant'Egidio" avec les podcasts des enregistrements