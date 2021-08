news

Une délégation de Sant'Egidio s'est rendue au Mali pour ouvrir de nouvelles voies de dialogue

Une délégation de la Communauté de Sant'Egidio s'est rendue au Mali, qui vit une période particulièrement difficile de son histoire. Le pays sahélien traverse en effet une phase compliquée, avec une succession de coups d'État (deux en moins d'un an) et une instabilité persistante. Il existe également un niveau d'alerte élevé en raison de la présence de formations djihadistes dans les régions du nord et du centre du pays, avec de nombreuses attaques contre la population civile et les forces des Nations unies (MINUSMA). En outre, à la suite des coups d'État, le Mali a été suspendu de l'Union africaine et de la CEDEAO (Communauté des États d'Afrique de l'Ouest).

La délégation a rencontré les autorités de transition et les autorités religieuses du pays afin de rechercher de nouvelles voies de dialogue entre les forces politiques et les communautés ethniques et afin de soutenir le processus de transition qui devrait conduire le pays, d'ici un an, à des élections et à la rédaction d'une nouvelle constitution.





Photos :

Mauro Garofalo (Sant'Egidio) avec Moctar Ouane (Premier ministre de transition, Mali).

Mauro Garofalo (Sant'Egidio) avec l'Imam Mahmoud Dicko