Une lettre du Comité des Afghans de l'ethnie hazara remercie Sant'Egidio pour son aide durant les jours dramatiques de l'évacuation d'Afghanistan

Le Comité Hazara au Royaume-Uni, une organisation à but non lucratif qui travaille à la création d'une plateforme inclusive pour toutes les communautés minoritaires Hazara en Afghanistan, a écrit une lettre à la Communauté de Sant'Egidio pour la remercier de son aide pendant les jours de l'évacuation dramatique de Kaboul. Nous publions ici les passages les plus significatifs :

Au nom du Comité Hazara au Royaume-Uni, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à la Communauté de Sant'Egidio pour avoir aidé le groupe de personnes le plus vulnérable, les Hazaras d'Afghanistan, à évacuer et à trouver la sécurité dans votre pays. Nous remercions tout particulièrement Daniela Pompei et Monica Attias qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour aider les personnes dans le besoin. Nous ne saurions trop vous remercier d'avoir sauvé la vie de centaines de Hazaras qui étaient en grand danger et pris pour cible par les talibans. Vous avez fait une énorme différence dans la vie de ces personnes et de ces familles qui deviendront sans aucun doute un atout pour votre communauté et votre pays. Le peuple Hazara n'oubliera pas votre gentillesse durant cette crise où notre survie est en jeu. Que Dieu vous bénisse !





Je souhaite également attirer votre attention sur notre groupe de personnes qui se trouvaient à l'aéroport (de Kaboul) le 26 août 2021 et qui figuraient sur la liste des personnes à évacuer, mais qui ont été laissées sur place. Malheureusement, nous avons perdu quelques personnes dans l'attentat suicide et toutes les personnes qui se trouvaient à l'aéroport en attendant d'être évacuées ont été traumatisées. L'un des hommes tué dans l'attaque a laissé sa femme et ses cinq enfants à Kaboul. Comme vous le savez peut-être, les femmes ne sont pas autorisées à travailler dans le nouvel Afghanistan et sa famille n'a donc actuellement personne comme soutien de famille.





En outre, nous avons reçu de nombreux messages, courriels et appels de personnes qui figuraient sur notre liste et qui étaient présentes à l'Abbey Gate de l'aéroport le 26 août 2021 en attendant leur évacuation. La plupart d'entre eux sont des femmes et des enfants qui ont échappé à la mort de quelques mètres et qui ont été traumatisés et encore plus effrayés par leur avenir en Afghanistan. Une fillette de 9 ans a décrit son expérience comme étant "une marche sur des tas de cadavres, j'avais l'impression d'être dans un cauchemar dont il était impossible de se réveiller". Nous avons également eu des survivants qui étaient incapables de parler pendant plusieurs jours en raison du choc et du traumatisme subi. Ce ne sont là que quelques exemples des expériences traumatisantes vécues par certains des survivants figurant sur notre liste. Ils nous ont appelés et contactés pour nous supplier de les secourir et de les évacuer d'Afghanistan, car leur vie est en grand danger.