A Anvers, le souvenir des victimes de la Shoah

Le dimanche 5 septembre 2021, Sant'Egidio a organisé à Anvers une marche à la mémoire des victimes de la Shoah sous le thème "Ceux qui n'ont pas la mémoire du passé sont condamnés à le répéter". Dans les rues d'Anvers, où les lourdes bottes des occupants résonnèrent il y a quatre-vingts ans, les chercheurs de paix ont marché d'un pas léger.

La commémoration de la Shoah reste déterminante pour construire une ville et une Europe dans lesquelles l'antisémitisme et le racisme n'ont plus leur place.

Jeunes et vieux, anciens et nouveaux citoyens d'Anvers et personnes de toutes croyances ont partagé cette mémoire collective, en marchant ensemble jusqu'au Monument en l'honneur des déportés, où une cérémonie a eu lieu, au cours de laquelle ont pris la parole Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur ; Regina Suchowolski-Sluszny, présidente du Forum des organisations juives ; Philippe Markiewicz, président du Consistoire central israélite de Belgique ; Bruno Aerts, vicaire général du diocèse d'Anvers ; Kristien Hemmerechts, écrivain ; Jan De Volder, de la Communauté de Sant'Egidio.