À Cuba, en ce temps de pandémie, la Communauté est l'amie des personnes âgées

"Dans la pandémie, la Communauté a prospéré", tels sont les mots d'Isabel, une femme de 80 ans qui fait partie du mouvement "Vive les aînés !" à Santiago de Cuba.

Une Communauté de Sant'Egidio vit dans cette belle ville, face à la mer, la deuxième ville la plus peuplée, au sud-est de l'île, à environ 900 km de la capitale. Santiago a reçu d'importantes influences européennes : espagnoles mais aussi françaises et italiennes, qui ont laissé des traces dans sa culture et son architecture. En même temps, elle était la porte d'entrée des esclaves africains employés pour la récolte et le raffinage du sucre de canne (c'est pourquoi c'est la ville la plus "noire", c'est-à-dire avec la plus forte densité de personnes originaires du continent africain).

Sant'Egidio y a mis en place le programme "Vive les aînés !". Dans différents quartiers - Maceo, Cicharrones, Flores et Martí - les jeunes de Sant'Egidio font la différence et réussissent à redonner à de nombreuses personnes un espoir pour l'avenir. Les autorités locales et universitaires collaborent également au programme, au point que la faculté de médecine a créé la chaire "Vive les aînés !", qui permet aux étudiants d'effectuer un stage de monitoring des plus de 200 personnes âgées vivant seules.

Au moment de la pandémie, tout en respectant les restrictions nécessaires et le couvre-feu de 13 heures, la Communauté a intensifié ses activités. Même la prière et les réunions en petits groupes n'ont jamais cessé. Certains jeunes, grâce à leur rencontre avec la Communauté, ont appris à connaître l'Évangile. Et il y a eu une fête autour de quelques jeunes qui, après une catéchèse avec la Communauté, ont reçu le baptême de la part du Père Frédéric Comalat, venu spécialement de La Havane.