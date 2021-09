news

Le souvenir de Willy Monteiro avec les Jeunes pour la Paix

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Le 6 septembre 2020, Willy Monteiro Duarte, un jeune homme de 21 ans d'origine cap-verdienne, a été assassiné avec une violence brutale à Colleferro pour avoir défendu un ami.

Depuis lors, les Jeunes pour la Paix de Colleferro sont devenus proches de sa famille, lui ayant rendu plusieurs visites. Ils n'ont pas voulu oublier cet anniversaire, mais avec d'autres associations de Paliano, Artena et des villes voisines, ils ont manifesté contre toutes les formes de violence et de racisme et ont installé le "Village des chantiers de la paix", qui a résisté avec ténacité même à la pluie battante qui s'est abattue sur la ville.

Les Jeunes pour la Paix ont voulu offrir à leurs semblables de la région une proposition pour construire à une culture de la rencontre et du respect mutuel : l'Ecole de la Paix, un espace dans lequel les jeunes et les enfants témoignent ensemble de la possibilité de créer un monde plus humain à partir des plus petits. Voici leur message : "Chacun peut faire quelque chose pour construire un avenir meilleur, et nous, les jeunes, voulons en être les protagonistes".