#11septembre 2000 jeunes européens unis pour la paix, pour une #globalfriendship

Samedi 11 septembre: une flash mob pour rappeler les victimes du terrorisme et des guerres; une assemblée avec Marco Impagliazzo diffusée en streaming

"La paix pour tous, plus de violence, plus de terrorisme !". C'est avec ces mots que le samedi 11 septembre, à l'occasion du vingtième anniversaire des attentats contre les tours jumelles, à 11 heures, les Jeunes pour la paix se retrouveront sur les marches du Palais des Congrès de Rome (côté piazza John Kennedy) pour une flash mob en mémoire des victimes du terrorisme et de la guerre, en présence de Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio, et de Patrick Connell, représentant des États-Unis auprès du Saint-Siège.

Des initiatives et des événements similaires se tiendront au même moment dans 70 villes de 16 pays européens, du Portugal à la Russie, du nord au sud du continent, organisés par ce mouvement de jeunes lié à la Communauté de Sant'Egidio et engagé chaque jour dans les périphéries aux côtés des enfants en difficulté, des sans-abri, des personnes âgées seules, des réfugiés : à Bruxelles, les jeunes se retrouveront devant le Parlement européen ; à Bratislava, sur le site de l'ancienne synagogue, qui sera également visitée par le pape François lors de son voyage en Slovaquie.

À 15 heures, plus de 2 000 jeunes pour la paix participeront, en présence et en duplex, à une assemblée sans frontières intitulée "Global friendship - L'avenir que nous voulons", qui se tiendra dans l'auditorium du Palais des Congrès et sera diffusée en continu sur le site www.santegidio.org : un moment de réflexion et de propositions à une époque marquée par trop de violence et de conflits, comme en Afghanistan, et encore marquée par les conséquences sanitaires et sociales de la pandémie.