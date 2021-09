news

Dans toute l'Europe, les jeunes disent haut et fort: "Paix !" Flashmobs des Jeunes pour la Paix, pour un avenir sans violence

Rome, Barcelone, Prague, Munich, Kiev, Londres

"Le 11 septembre, il y a 20 ans, beaucoup d'entre nous, jeunes ici présents, n'étaient pas nés. Pas plus que les enfants afghans que certains d'entre nous ont accueillis à l'aéroport ces derniers jours, à l'arrivée du pont aérien en provenance de Kaboul. Pas plus que la plupart des soldats qui ont péri dans le récent bombardement de l'aéroport de Kaboul. Et pourtant, les effets de ce terrible événement qu'a été le 11 septembre 2001 continuent de nous accompagner comme des nuages noirs qui ne montrent aucun signe d'amélioration. Ce n'est pas l'avenir que nous voulons".

Ainsi commence l'appel que des jeunes de 15 à 25 ans de 70 villes européennes ont déclamé aujourd'hui, 20 ans après "ce 11 septembre". Ils se sont rassemblés pour dire haut et fort leur NON au terrorisme et à la violence et leur OUI à l'amitié et à la paix mondiales.

Ils ont choisi des lieux significatifs pour lancer un message qui n'est pas seulement un souvenir, mais un engagement contre toute violence : la tour Grenfell à Londres, où 72 personnes ont perdu la vie en 2017, le musée du Goulag à Moscou, le mémorial de l'attaque raciste de 2016 à Munich, le mémorial de la Shoah à Prague, où un grand rail s'élève vers le ciel....

Cet après-midi, le Rassemblement se poursuit avec une assemblée en ligne reliant quelque 2 000 jeunes de 16 pays.