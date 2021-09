news

Journée de jeûne et de prière pour l'Afghanistan. En communion avec l'Eglise de Rome et en réponse à l'appel du pape François: veillée de prière en la basilique Sainte-Marie du Trastevere

prière retransmise en streaming

En tant que chrétiens, la situation en Afghanistan nous interpelle. Dans des moments historiques comme celui-ci, nous ne pouvons rester indifférents. C'est pourquoi j'appelle à intensifier la prière et le jeûne, en demandant au Seigneur la miséricorde et le pardon. En réponse à ces paroles du pape François, le diocèse de Rome a appelé à une journée de prière et de jeûne pour l'Afghanistan aujourd'hui, 15 septembre.

En communion avec l'Eglise de Rome et en réponse à cet appel, la Communauté de Sant'Egidio marque cette journée par une veillée de prière à 20h à Sainte-Marie du Trastevere.

Pour en savoir plus :

Interview d'Andrea Riccardi (IT) : le jeûne et la prière demandés par le Pape, une "révolte" contre la guerre