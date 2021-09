news

"Soyez habités par un esprit de fierté et d’audace!" Les paroles d'Andrea Riccardi à la Communauté de Paris

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

"Je suis très heureux d’être ici avec vous à Paris, les choses deviennent belles quand elles sont vécues, pleines de vie." C’est par ces mots qu’Andrea Riccardi a introduit une assemblée diverse composée de Jeunes pour la paix et de Europeans For Peace, ainsi que d’adultes venus à Paris de toute l’Ile-de-France pour une journée de réflexion sur les réponses de la Communauté aux grandes questions posées par ce temps de pandémie.

Après avoir longuement écouté tous les jeunes et adultes présents, Andrea les a exhortés à sortir et à considérer la Communauté non comme un refuge ou une réalité fermée, mais comme un port pour un fleuve de gens ; il a particulièrement encouragé les plus jeunes à être habités par un esprit de fierté et d’audace – la « sage audace de l’Évangile » – pour réaliser un monde de paix.

Une paix déjà très concrète ici en France puisque la période du confinement aura vu l'engagement de la Communauté dans le renouvellement du protocole Couloirs humanitaires signé avec les Semaines sociales et le gouvernement français. Ce deuxième protocole prévoit d'accueillir 300 nouveaux réfugiés syriens et irakiens en provenance du Liban dans les trois prochaines années. Deux familles sont déjà arrivées et quatre autres prévoient d'arriver début octobre.