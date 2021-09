news

Humanité et dignité pour les migrants de Haïti : un appel de la Communauté de Sant’Egidio des États-Unis

La Communauté de Sant'Egidio aux États-Unis a fait part de sa profonde indignation devant le dur traitement réservé aux milliers de migrants haïtiens rassemblés à la frontière de Del Rio, au Texas, en publiant un appel qui demande un traitement humain et digne ainsi que l'ouverture de couloirs humanitaires.



Fuyant l'extrême pauvreté, les catastrophes naturelles, la corruption et la violence en Haïti, et ayant pour seul but d'améliorer leurs moyens de subsistance, ces individus et familles, qui sont venus pour la plupart avec leurs enfants, devraient être traités avec compassion, respect et dignité.

Sant'Egidio demande que les États-Unis adoptent une approche plus humaine dans leurs pratiques d'immigration étant donné que les conditions de vie dans de nombreux pays, dont Haïti, n'ont fait qu'empirer durant la pandémie. Le déplacement de masse n'est pas la réponse. Sant'Egidio demande que les États-Unis fassent preuve de compassion à l'égard de ces personnes particulièrement vulnérables et que s'ouvrent les voies de l'inclusion et de l'accueil.

Nous croyons que des réponses plus dignes et plus compatissantes peuvent et doivent être trouvées devant les événements globaux qui ont des effets sur notre monde. Nous sommes convaincus que les solutions peuvent être trouvées dans une vision unitaire, comme l'a dit le pape François : « Nous sommes tous sur la même barque ».

Le modèle des couloirs humanitaires que la Communauté de Sant'Egidio a élaboré en Italie et dans d'autres pays européens est un exemple qui démontre que de telles solutions sont possibles. Être créatif et regarder notre avenir avec intelligence apporteront humanité et dignité à tous !

Texte original de l'Appel

Pour de plus amples informations : Dave Sulewski, [email protected]