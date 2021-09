news

Journée mondiale du migrant et du réfugié: Sant'Egidio sera présente place Saint-Pierre pour l'Angelus avec le pape

Le 26 septembre, l'Église célèbre la 107e Journée mondiale du migrant et du réfugié. Le message du pape pour la Journée, intitulé "Vers un nous toujours plus grand", vise à indiquer un horizon commun pour le monde - "L'avenir de nos sociétés est un avenir "en couleur", enrichi par la diversité et les relations interculturelles - écrit le pape -. C'est pourquoi nous devons apprendre aujourd'hui à vivre ensemble, en harmonie et dans la paix ..... et nous sommes appelés à nous engager pour qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent, qu'il n'y ait plus les autres, mais un seul nous, aussi grand que toute l'humanité". LIRE LE TEXTE

C'est dans cet esprit que la Communauté de Sant'Egidio célèbre cette journée. Une délégation de Genti di Pace participera avec d'autres associations qui travaillent aux côtés des migrants à l'Angélus sur la place Saint-Pierre pour écouter les paroles du pape et témoigner de l'inclusion et de l'intégration.

Dans la mensa de la Communauté, à Via Dandolo, un déjeuner de l'amitié sera organisé, spécialement dédié aux migrants âgés. En effet, nombreux sont les migrants qui, après s'être consacrés au soutien de leur famille d'origine et à la prise en charge des familles italiennes en s'occupant des personnes âgées et des handicapés, sont désormais eux aussi âgés et souffrent souvent de l'absence d'un environnement familial et convivial.

L'après-midi, à 17h30, dans la basilique de Santa Maria in Trastevere, une liturgie sera célébrée avec les communautés étrangères présentes à Rome et ensuite, dans le respect des mesures anit covid, une fête conclura la journée.

Sur la photo : Angels Unawares, une sculpture de Timothy Schmalz installée sur la place Saint-Pierre, inspirée par les paroles de la Lettre aux Hébreux (He 13,2) : "N'oubliez pas l'hospitalité ; certains, la pratiquant, sans le savoir, ont accueilli des anges".