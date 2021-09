news

Conférence de presse de présentation de la rencontre internationale: "Peuples frères, avenir de la terre", lundi 27 septembre à 12h

La rencontre des religions mondiales se tiendra à Rome les 6 et 7 octobre

Le lundi 27 septembre, à midi, se tiendra une conférence de presse pour présenter la rencontre internationale "Peuples frères, Avenir de la Terre". Religions et cultures en dialogue." Il s'agit de la trente-cinquième rencontre organisée par la Communauté de Sant'Egidio dans "l'esprit d'Assise", après la journée historique voulue par Jean-Paul II en 1986.

L'événement, qui aura lieu les 6 et 7 octobre, réunira les grandes religions du monde après une année dominée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, mais aussi par les trop nombreux conflits qui perdurent dans de nombreuses régions du monde, la crise environnementale et la crise humanitaire avec des milliers de réfugiés contraints de quitter leurs terres, comme cela s'est produit récemment en Afghanistan.

La conférence de presse illustrera le programme de la rencontre - qui comprend une inauguration et quatre autres forums au centre de congrès de Nuvola dans la zone Eur et la cérémonie finale, le 7 octobre après-midi, devant le Colisée - et dévoilera les représentants des religions, du monde de la culture et des institutions - de différents continents - qui y participeront.

"Peuples frères, Avenir de la terre".

Religions et cultures en dialogue

CONFÉRENCE DE PRESSE

(en présentiel et en streaming)

Communauté de Sant'Egidio

Rome, Via della Paglia 14B

Lundi 27 septembre

12h00.



Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio, prendra la parole.

Les journalistes, photographes et opérateurs de télévision qui ont l'intention de suivre la conférence de presse, sont priés de s'accréditer à l'adresse [email protected] en précisant s'ils suivront en présentiel ou en streaming (sur le site www.santegidio.org, avec un chat spécial pour poser des questions) afin de préparer les mesures de prévention anti-covid nécessaires.