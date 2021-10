news

#NoMoreWalls Plus de murs : l'événement des jeunes de Sant'Egidio en la fête de l'unité allemande

Le jour de la célébration de l'unification allemande, qui a eu lieu le 3 octobre 1990, les jeunes de la Communauté de Sant'Egidio à Berlin ont organisé avec les enfants de "l'Ecole de la paix" un événement public devant des centaines de passants sur la Hermannplatz, à Neukölln, un quartier multiethnique très peuplé de la capitale allemande.

Le maire de Neukölln, Martin Hikel, a assisté à l'événement et a rappelé l'importance, plus de trente ans après l'effondrement du mur de Berlin, d'abattre les nombreux murs invisibles et réels qui existent encore aujourd'hui et de construire des ponts. L'événement a été animé par le groupe des Jeunes pour la Paix. Entre chants, jeux et danses, il y a eu de nombreux témoignages d'enfants et de jeunes de "l'École de la paix", un véritable laboratoire de coexistence pacifique entre enfants de différentes nationalités et religions, mais aussi un lieu d'intégration dans la société allemande.

Qamar, un garçon de 12 ans qui a fui l'Irak avec sa famille, a témoigné de l'intégration culturelle et religieuse vécue à "l'École de la paix". Yassin, une adolescente d'origine tunisienne, a parlé de son amitié avec une personne âgé allemande qui vit dans une maison de retraite où elle effectue régulièrement des visites avec d'autres jeunes de la Communauté.