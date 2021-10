news

Matteo Zuppi: "Inspirons nous de la Constitution italienne pour défendre l'environnement"

La Constitution italienne est un modèle très moderne de la culture du "nous" : les nations devraient s'inspirer des pères constituants pour refuser l'exploitation de l'environnement et promouvoir la paix et la justice". C'est ce qu'a déclaré le cardinal Matteo Zuppi, archevêque de Bologne, lors du forum "Prendre soin de la maison commune" dans le cadre de la rencontre interreligieuse de prière pour la paix "Peuples, frères, terre d'avenir". "La Charte constitutionnelle, explique Zuppi, est le fruit de la douloureuse prise de conscience de la génération issue de la Seconde Guerre mondiale et engagée dans la reconstruction d'une maison commune. Ce texte rejette la guerre, qui pendant un temps a semblé être une voie d'avenir, et indique une voie dans la limitation de parties de la souveraineté nationale en faveur d'organisations internationales afin d'atteindre un ordre qui promeut la paix et la justice : il pourrait être un modèle pour tous les Etats du monde afin d'élaborer une grammaire du nous et des voies concrètes pour la transition écologique".