En Hongrie, Sant'Egidio rend visite à des réfugiés récemment arrivés d'Afghanistan

Le 17 octobre, la communauté de Sant'Egidio à Budapest a organisé une visite au camp de réfugiés de Vámosszabadi, dans le nord-ouest de la Hongrie. Des membres d'organisations engagées dans l'accueil des migrants, des catholiques et des protestants ont également participé à la délégation. Certains réfugiés afghans arrivés en Hongrie il y a quelques années, amis de la Communauté, sont venus soutenir les nouveaux arrivants, qui ont récemment échappé à la conquête du pays par les talibans. Avec leur aide, il a été possible d'écouter les nombreuses histoires différentes, d'échanger des numéros de téléphone pour rester en contact.

Les réfugiés sont arrivés en Hongrie sans rien, si ce n'est les vêtements qu'ils portaient. La réunion a eu lieu près de Győr, en face du camp de réfugiés, dans lequel il n'est pas possible d'entrer. Des produits essentiels ont été distribués : des vêtements pour l'hiver et de la nourriture (pommes de terre, riz, huile, épices, fruits et bonbons pour les enfants), très attendus par les réfugiés. Un déjeuner a été organisé devant le camp et les Afghans voulaient rendre la pareille en offrant du thé à tout le monde. Pour les enfants, nous avons préparé des moments de jeu pour les distraire de la vie du terrain.

La présence de la Communauté, outre l'aide matérielle tellement nécessaire, se présente comme un visage accueillant de la Hongrie, la promesse qu'un avenir commun est possible, sans craintes, sans racisme, violence, préjugés.