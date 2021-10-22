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Vidéo des interventions des participants au forum "Peuples frères, terre d'avenir"

22 Octobre 2021

#FraternityForFuture
Prière pour la PaixDialogue interreligieux

Jeffrey D. Sachs, Matteo Zuppi, Noubar Afeyan, Karekine II, Liberata Mulamula, Olivier Roy, Lakshmi Vyas - Voir la liste des tous les participants

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