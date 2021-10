news

35 années de pèlerinage dans l'esprit d'Assise pour "des religions soeurs et des peuples frères". La vision de paix de la rencontre du 27 octobre 1986 voulue par saint Jean-Paul II

Jean-Paul II avec les chefs religieux des diverses confessions chrétiennes, réunis à Assise dimanche 27 octobre 1986, expliquait le sens d'une rencontre qui ne se voulait pas être "une conférence interreligieuse sur la paix" ou une recherche d'un "consensus religieux" ou une "négociation". Les religions à Assise offraient leurs ressources, la force de la prière, au service de la paix. Le pape Wojtyla disait: "Sans nier d'aucune manière la nécessité de nombreuses ressources humaines destinées à maintenir et renforcer la paix, nous sommes ici car nous sommes sûrs que, au-dessus et au-delà de toutes ces mesures, il y a besoin de prières intenses et humbles, de prières confiantes, si l'on veut que le monde devienne finalement un lieu de paix vraie et permanente".

La Communauté de Sant'Egidio a voulu maintenir vivant au fil des années l'esprit d'Assise, à travers le dialogue entre les religions et les cultures. La 35è rencontre s'est tenue à Rome, conclue par le pape François qui a dit au Colisée: “Courage! Nous avons une vision, qui est la même que celle de tant de jeunes et d'hommes et femmes de bonne volonté: la terre comme maison commune, habitée par des peuples frères. Oui, nous rêvons que les religions soient soeurs et les peuples frères!” (Vidéo)

C'est pourquoi, en ce jour-anniversaire de la rencontre d'Assise, dans la newsletter et sur ce site sont proposés des vidéos et des textes pour recueillir les fruits de la rencontre "Peuples frères, Terre d'avenir", qui est beaucoup plus que suivre une série de discours: c'est prendre part au travail pour la paix qui, comme disait saint Jean-Paul II, est un “chantier ouvert à tous".

8 minutes avec Jeffrey D. Sachs, Noubar Afeyan, Karekine II, Liberata Mulamula, Lakshmi Vyas et d'autres encore : rejoignez les forums de "Peuples frères, Terre d'avenir".

"La terre d'avenir...", speciale di Rai2 "Sulla via di Damasco" incluant des entretiens avec Marco Impagliazzo, Andrea Riccardi, Matteo Zuppi et les jeunes participants à la rencontre de Rome

Regarder sur RaiPlay [en italien]



De la vidéothèque: la rencontre internationale de paix d'Assise en 1986 avec le pape Jean-Paul II. Une synthèse réalisée par la Communauté de Sant'Egidio.

Voir la vidéo [en italien]