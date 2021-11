news

Lancement du protocole pour l'arrivée de 1200 réfugiés afghans. Marco Impagliazzo: "Accueil et intégration avec les couloirs humanitaires, un modèle pour l'Europe"

Intervenant à l'occasion de la signature, au ministère de l'Intérieur italien, du protocole relatif à l'arrivée de 1200 réfugiés afghans par les couloirs humanitaires, le président de la Communauté de Sant'Egidio Marco Impagliazzo a déclaré: "La présence de la ministre Lamorgese souligne l'importance de ce moment et le fait que l'Italie est un pays à la vocation humanitaire. Au sujet des couloirs humanitaires - une bonne pratique que beaucoup imitent ou devraient imiter - nous mesurons la synergie entre la société civile et les institutions. Ce protocole vient d'un sentiment né dans le peuple italien au mois d'août face aux images dramatiques de Kaboul. Nous avons voulu donner une réponse à ceux qui étaient restés en Afghanistan et à ceux qui avaient réussi à rejoindre les pays limitrophes. Après avoir accueilli 1000 personnes pendant les évacuations, nous proposons à présent d'en accueillir 200 autres avec les couloirs humanitaires, un système qui permet, de manière légale, l'accueil et l'intégration, une pratique innovante pour affronter le phénomène de l'immigration".

Vidéo (en italien)