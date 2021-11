news

Dimanche 14 novembre: Sant'Egidio célébrera la Journée Mondiale des Pauvres par la prière et la solidarité

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

A l'occasion de la 5e Journée Mondiale des Pauvres, le pape François s'est rendu à Assise pour une rencontre de prière et de témoignages. Sur le parvis de la Basilique de Sainte Marie des Anges, le pape a été accueilli par les pauvres, avec une "accolade" idéale en signe de bienvenue. La Communauté de Sant'Egidio a participé au pèlerinage avec un groupe de sans-abri dont elle est l'amie toute l'année.

Le geste d'affection du pape envers les pauvres se poursuivra lors de la Journée mondiale qui leur est consacrée le dimanche 14 novembre. François présidera la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Pierre avec la participation de deux mille personnes, des associations de bénévoles et des communautés avec les pauvres.

A l'occasion de cette journée, les Communautés de Sant'Egidio, partout dans le monde, s'associent à ce geste d'affection en célébrant des moments de prière et de solidarité avec les pauvres.

ROME

Dimanche 14 novembre

Déjeuner avec les pauvres à la cantine de Via Dandolo

Dans les sièges de la Communauté en banlieue, déjeuners avec les pauvres après les célébrations eucharistiques.

PARIS

Dimanche 14 novembre

Cantine familiale à l'église Saint-Merry (4e) après la célébration eucharistique

La 5e Journée mondiale des pauvres

Le message pour la Journée mondiale des pauvres, qui est célébrée chaque 33e dimanche du temps ordinaire, a pour titre les paroles de Jésus : "Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous". (Mc 14,7). Selon le récit de l'évangéliste, elles ont été prononcées quelques jours avant Pâques, à Béthanie, dans la maison de Simon, dit "le lépreux", lorsqu'une femme entra avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum très précieux et en versa sur la tête de Jésus. Dans le message, le pape François nous guide dans l'interprétation de ce geste, qui a suscité un grand étonnement, car il a été perçu comme un gaspillage face à tant de pauvres dans le besoin. " Jésus leur rappelle que le premier pauvre, c'est lui, le plus pauvre parmi les pauvres car il les représente tous. Et c'est aussi au nom des pauvres, des solitaires, des marginalisés et des discriminés que le Fils de Dieu accepte le geste de cette femme".

Le sens de la journée "Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous" est une invitation à augmenter sa sensibilité pour comprendre les besoins des pauvres, en les rencontrant là où ils sont, avec des moments de prière et de communion, qui sont comme le "parfum" de l'épisode évangélique.

Liens

Programme de la rencontre de prière et témoignages à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres à Assise

Le message de la 5ème journée mondiale "Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous".