Les réfugiés de la Corne de l'Afrique sont arrivés ce matin à Rome en provenance d'Éthiopie par les couloirs humanitaires, un moyen sûr et d'intégration

63 réfugiés de la Corne de l'Afrique ont atterri ce matin à l'aéroport Fiumicino, avec un vol régulier d'Ethiopian Airlines au départ d'Addis-Abeba. Les conditions de vie de ces personnes, qui sont depuis longtemps réfugiées dans les camps d'Éthiopie, puis dans la capitale, avaient été encore compliquées en raison du conflit qui, ces derniers mois et en particulier ces dernières semaines, affecte l'Éthiopie.

Leur entrée en Italie a été rendue possible grâce à un protocole d'accord signé en 2019 avec l'État italien, par la Communauté de Sant'Egidio et la CEI*, qui prévoit l'arrivée de 600 personnes vulnérables avec des couloirs humanitaires. Le départ, initialement prévu pour la fin du mois de novembre, a été anticipé en raison de problèmes de sécurité et a été facilité par la collaboration active du département des libertés civiles et de l'immigration du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale des Italiens à l'étranger et des politiques migratoires et de l'ambassade d'Italie à Addis-Abeba.

Les 63 réfugiés - pour la plupart des familles composées de femmes célibataires avec mineurs et de personnes de moins de 25 ans - ont été accueilli par des volontaires ainsi que des familles qui résident depuis longtemps dans notre pays, certains étant parfois déjà citoyens italiens. Ils seront accueillis à Rome et dans différentes régions italiennes (Émilie-Romagne, Lombardie, Piémont, Marches et Campanie) dans des associations, des paroisses, des appartements privés et des instituts religieux, avec le soutien de familles italiennes qui s'occuperont des les accompagner dans leur intégration sociale et professionnelle sur le territoire, garantissant des services, des cours d'italien, l'intégration scolaire pour les mineurs, des soins médicaux adéquats. Tout cela grâce à un projet totalement autofinancé grâce au dispositif fiscal 8x1000 de la CEI, aux fonds collectés par la Communauté de Sant'Egidio et à la générosité non seulement des associations et des paroisses, mais aussi des citoyens qui ont offert leurs maisons et leur engagement libre et volontaire.

* Conférence épiscopale italienne