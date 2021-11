news

Une journée de fraternité avec les pauvres en Europe, Asie, Afrique et Amérique. Album photo de la Journée mondiale des pauvres vécue avec la Communauté de Sant'Egidio

La 5e Journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François, a été célébrée par la Communauté de Sant'Egidio en Europe, Asie, Afrique et Amérique. Dans l'album photo, quelques images de cette fête et des moments de rencontre avec les pauvres : repas dans nos cantines familiales, célébrations liturgiques, distribution de plats chauds et denrées (ainsi que masques chirurgicaux), activités éducatives avec les plus petits. Une journée pour fêter de façon particulière l'amitié avec les pauvres que la Communauté accompagne au long de l'année.