A New York avec Sant'Egidio: une Thanksgiving de la solidarité

Bien qu'encore sous le choc de la pandémie, la communauté Sant'Egidio de New York a célébré Thanksgiving avec ses amis de la rue.

Nous avons invité nos amis les semaines précédentes et beaucoup nous attendaient pour le festin. C'était un moment magnifique et convivial que de partager le traditionnel déjeuner à base de dinde et de tarte au potiron.

De nombreuses personnes sont venues aider et nous avons servi le repas à plus de deux cents personnes. Nous ne voulons laisser personne seul, surtout pendant les fêtes de fin d'année, et nous nous rendons compte une fois de plus qu'être ensemble est ce qu'il y a de meilleur, cela donne plus de joie.

Prochain rendez-vous : le repas de Noël !