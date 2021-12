news

Visite de Marco Impagliazzo à Catane et Messine, où vient d'ouvrir le centre "Floribert Bwana Chui", un espace de solidarité dans un bien confisqué à la mafia

Il est significatif que le centre de solidarité, inauguré vendredi 10 décembre à Messine par le président de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, soit dédié à Floribert Bwana Chui, un jeune congolais tué pour ne pas avoir succombé à la corruption.





En effet, un bien confisqué à la mafia est devenu, grâce à l'engagement de Sant'Egidio, un centre polyvalent, dans lequel l'inclusion des personnes âgées est encouragée, la scolarisation des enfants à travers l'École de la paix, la rencontre avec la Parole et la prière. Depuis trois mois, il est également centre de vaccination anti-Covid pour les plus pauvres, qui risquaient d'être exclus en raison de difficultés d'accès souvent liées au manque de documents officiels.

Conformément aux mesures anti-Covid, quelques enfants de l'École de la paix, leurs familles, les personnes âgées, les étrangers, tous ceux qui vivent dans cet espace de légalité et de solidarité ont participé à l'inauguration, ainsi que les autorités et Mgr Cesare Di Pietro, évêque auxiliaire de Messine, qui ont salué l'initiative déclarant que "Sant'Egidio est le visage le plus beau et le plus précieux de l'Eglise à Messine."

Lors de l'inauguration, Marco Impagliazzo a souligné combien le centre Floribert nous pousse à vivre une plus grande responsabilité envers la ville et en particulier envers les plus pauvres. « Merci pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes dans cette ville. De ce Noël, beaucoup attendent de bonnes nouvelles, beaucoup demandent à être entendus, tant d'entre eux ont été blessés en cette période de pandémie, alors nous travaillons ensemble pour apporter de bonnes nouvelles".

L'inauguration du centre a également été l'occasion d'une rencontre de Marco Impagliazzo avec les communautés de Messine et de Catane, qui se préparent avec nos autres communautés dans le monde à vivre un Noël pour tous, inclusif et solidaire.