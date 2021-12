news

Noël: une solidarité qui n'a pas d'âge! A Londres, les personnes âgées préparent un #Noëlpourtous

En ce Noël, tant de personnes attendent de bonnes nouvelles, tant de personnes demandent à être entendues, tant de personnes ont été blessées en cette période de pandémie. Il est nécessaire d'apporter et de recevoir de bonnes nouvelles. C'est l'histoire des résidents d'un centre pour personnes âgées du sud de Londres qui, après avoir entendu parler des initiatives de Noël de Sant'Egidio en faveur des pauvres, ont décidé de les aider aussi en cousant à la main des écharpes, des gants et des bonnets pour les sans-abri de la ville.

Alors que les blessures du Covid sont encore ouvertes, même à Londres, Noël, avec sa chaleur et son sens de la famille, peut être l'occasion pour chacun d'ajouter une place à la table et de ne pas oublier ceux qui sont plus fragiles et dans le besoin. Tant de personnes ont besoin d'aide, nous devons tous les aider !

Découvrez comment vous pouvez participer et aider au Noël de Sant'Egidio à Londres.