Visitez en ligne la crèche de l'église de Sant'Egidio! Aux côtés de l'enfant Jésus, il y a les pauvres d'aujourd'hui, leurs amis, artistes handicapés, hommes et femmes aux croyances différentes. Un #Noëlpourtous

La crèche installée dans l'église de Sant'Egidio à Rome suit la tradition émouvante qui consiste à peupler le monde dans lequelù Jésus est né de scènes de la vie quotidienne des pauvres et des simples. Jésus est né pauvre parmi les pauvres, il y a une harmonie entre l'environnement et le praesepium, terme latin désignant la crèche dans laquelle l'Enfant a été accueilli, comme l'a dit le pape François.

Dans l'église de Sant'Egidio, premier lieu de prière de la Communauté, la crèche accueille tout le monde : c'est le signe d'une histoire et d'un présent de solidarité vécus depuis 1968 jusqu'à nos jours, d'une affection familiale née d'une rencontre personnelle avec les plus pauvres.

Parmi les personnages, on trouve des jeunes, des personnes âgées et des étrangers, un malade et un prisonnier qui reçoivent une visite, un artiste handicapé qui veut peindre, des représentants de différentes confessions et croyances, dans l'esprit d'Assise. Tous autour de Marie, Joseph et Jésus pour participer à la naissance d'un monde nouveau.