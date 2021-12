news

Le HCR et la Communauté de Sant'Egidio signent un accord sur la protection des réfugiés à l'échelle mondiale

Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et la Communauté de Sant'Egidio ont signé aujourd'hui un protocole d'accord visant à établir un cadre de coopération mondiale pour une réponse efficace aux besoins des réfugiés et pour améliorer l'accès humanitaire et la réponse aux crises. L'accord a été signé par Filippo Grandi, haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et le professeur Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio, en marge de la réunion de hauts fonctionnaires à Genève.

Le protocole d'accord vise à établir un cadre pour renforcer la collaboration opérationnelle dans les zones de crise, pour prévenir et répondre aux crises humanitaires, et pour faire face aux situations d'importance mondiale et régionale. En outre, il prévoit le maintien d'une collaboration étroite et régulière concernant les couloirs humanitaires, un programme de parrainage communautaire, qui permet l'arrivée sûre et régulière de réfugiés en Europe. Les couloirs humanitaires ont reçu le prix Nansen du HCR pour l'Europe en 2019, en reconnaissance des réalisations exceptionnelles en matière de protection des réfugiés, leur permettant de reconstruire leur avenir en toute sécurité et dignité sans avoir à risquer leur vie lors de voyages périlleux.

« Avec un nombre sans précédent de personnes contraintes de fuir dans le monde entier, cet accord signé avec la Communauté de Sant'Egidio est essentiel et renforcera notre coopération de longue date, renforçant la promotion de canaux d'asile sûrs et réguliers, en particulier par le biais de leur programme de couloirs humanitaires », a déclaré Filippo Grandi, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.

« Au cours de nombreuses années de coopération, nous avons vérifié la complémentarité entre Sant'Egidio et le HCR et découvert concrètement que travailler ensemble nous rend plus efficaces. Les couloirs humanitaires, une pratique exemplaire basée sur la société civile qui prévoit l'intégration des réfugiés, peuvent devenir un modèle pour l'ensemble de l'Union européenne", a commenté Marco Impagliazzo, président de la Communauté de Sant'Egidio.

Sant'Egidio est une communauté chrétienne fondée en 1968 et présente dans 73 pays à travers le monde. Depuis des décennies, elle s'est engagée dans des crises géopolitiques menant des activités humanitaires ; elle agit pour la prévention des crises humanitaires et des guerres, organise des pourparlers et des négociations pour résoudre les conflits par la médiation ; favorise le dialogue interreligieux et poursuit le respect de la liberté religieuse et des droits des minorités en mettant l'accent sur les réfugiés et les migrants.