Le Pape François a reçu en audience Marco Impagliazzo. Parmi les sujets de leur entretien: migrants, pauvreté et vaccins

(ANSA)- CITE DU VATICAN. Ce matin, le pape François a reçu en audience le président de la Communauté de Sant’Egidio, Marco Impagliazzo. Selon nos informations, divers sujets ont été abordés au cours de la réunion, notamment l'accueil et l'intégration des migrants, avec une attention particulière pour le dispositif des couloirs humanitaires. Parmi les sujets abordés figuraient aussi les initiatives de solidarité mises en œuvre à l'occasion de Noël en faveur des plus pauvres de la population, en Italie et dans le monde, encore affligé par la situation de crise liée à la pandémie. À cet égard, l'accent a été mis sur la nécessité d'un plus grand engagement en faveur d'une campagne de vaccination qui n'exclut personne et qui touche également les continents où le retard est important, comme l'Afrique.