Des pas en avant dans le dialogue politique au Soudan du Sud. Reprise des négociations en incluant l'opposition dans le monitorage du cessez-le-feu

La Communauté de Sant'Egidio a accueilli favorablement la reprise du dialogue politique au Soudan du Sud, interrompu par le président Salva Kiir suite à une attaque dans laquelle avait été tuées deux religieuses, Soeur Mary et Soeur Regina, de la Congrégation du Sacré-Coeur, une attaque sans précédent contre deux religieux dans l'histoire du Soudan du Sud, dont la responsabilité n'a pas encore été établie.

La Communauté a immédiatement donné suite à la reprise du dialogue en participant à un workshop (des journées de travail) qui s'est tenu du 14 au 17 décembre à Nairobi, au Kenya, avec des représentants militaires du gouvernement sud-soudanais et des groupes d'opposition Real SPLM et SSUF/A. Ce workshop, mené en collaboration avec le mécanisme de monitorage du cessez-le-feu, fait suite à l'accord politique signé par les parties en juillet 2021 à Rome.

A Nairobi, il a été convenu que les groupes d'opposition seront pleinement inclus dans toutes les structures du mécanisme de monitorage du cessez-le-feu d'ici la fin du mois de mars 2022. L'inclusion de ces groupes est un pas en avant nécessaire pour garantir le respect complet de l'accord sur la cessation des hostilités, un pas fondamental pour conduire le pays vers la paix.

Sant'Egidio remercie la communauté internationale et en particulier le gouvernement du Kenya pour l'hospitalité et le soutien à l'initiative de Sant'Egidio, et renouvelle son engagement à résoudre le conflit sud-soudanais de manière inclusive et durable.