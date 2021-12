news

Prière avec les Apôtres, mémoire de saint Jean, apôtre et évangéliste, en directe

Jean était "le disciple que Jésus aimait" et qui, sous la croix, prit Marie avec lui comme mère .

La prière de la Communauté de Sant'Egidio est retransmise en direct sur le site, Facebook et YouTube le lundi et le jeudi à 20h.



Suivre la page Facebook - s'inscrire au canal YouTube



Il est possible de télécharger l'app "Prière avec Sant'Egidio" avec les podcasts des enregistrements