Notre année 2021 en images. Une année de bonnes nouvelles avec Sant'Egidio!

Douze photos, une pour chaque mois de 2021, qui ne contiennent pas toutes les initiatives de la Communauté de Sant'Egidio au cours de l'année écoulée, mais elles racontent, avec les actualités recueillies sur ce site, un engagement à ne pas fermer les portes, mais à ouvrir de nouvelles opportunités pour les plus pauvres.

Regardez la vidéo

Une année d'opportunités et d'espérance. La chance de la paix, avec les négociations pour le Soudan du Sud ; la protection du vaccin anti-covid, avec l'inauguration du premier centre de vaccination à Rome, qui a été suivi par d'autres initiatives en Italie et surtout dans les pays africains ; la possibilité de manger assis à une table et en sécurité, avec la réouverture des cantines familiales ; des missions aux frontières où vivent les réfugiés et auprès des personnes déplacées à l'intérieur du pays (Bosnie, Grèce, Chypre, Éthiopie, Mozambique, Mexique), l'ouverture de couloirs humanitaires, le renouvellement d'accords et de nouveaux protocoles d'accord, et cette année, la première arrivée de Libye.

La rencontre Religions et Cultures en dialogue, à Rome, en octobre dernier a ouvert un horizon : "Peuples frères, Terre d'avenir".

En 2021, nous avons ouvert des maisons pour personnes âgées, comme à Gênes et à San Salvador ; nous avons ouvert des espaces de rencontre, comme "Tutti" à Anvers ; et les "Amis" ont inauguré une exposition d'art à l'Université La Sapienza de Rome. Et le monde s'est ouvert un peu plus à la vie, avec des pays qui ont choisi la voie de l'abolition de la peine de mort (Kazakhstan, Virginie, Malawi, Sierra Leone). Le séminaire en ligne du 30 novembre "Pas de justice sans vie" a été une étape sur ce chemin vers un monde sans peine capitale.

Une année de bonnes nouvelles nous attend, sur ce site et sur les réseaux sociaux de la Communauté de Sant'Egidio. Une bonne nouvelle qui nous dit qu'il est toujours possible de garder la porte de l'espérance ouverte dans de nombreuses situations difficiles, avec un engagement volontaire, libre et partagé. Bonne année !