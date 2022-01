news

Le pape encourage l'engagement pour la paix de la Communauté de Sant'Egidio, présente sur la place St Pierre avec les noms des pays en guerre

Ce matin, sur la place Saint-Pierre, s'est déroulée la traditionnelle manifestation "Paix sur toutes les terres", organisée par la Communauté de Sant'Egidio. De nombreux participants sont venus de différents quartiers de la ville, dont certains réfugiés arrivés en Italie avec les couloirs humanitaires depuis l'Afrique, le Moyen-Orient, l'île grecque de Lesbos et Chypre. Sur plusieurs pancartes figuraient les noms des pays et régions du monde encore en guerre.

"Je salue les participants à la manifestation "Paix sur toutes les terres" organisée par la Communauté de Sant'Egidio ici à Rome et dans de nombreuses régions du monde. Ces gens de Sant'Egidio sont bons, ils sont bons. Et en collaboration avec les diocèses et les paroisses. Merci pour votre présence et votre engagement", a déclaré le pape à la fin de l'Angélus.

Le président de la Communauté, Marco Impagliazzo, a déclaré : "Cela fait 55 ans que l'Église catholique nous a proposé de commencer l'année au nom de la paix. Cette année est particulièrement urgente et importante car il y a encore beaucoup de guerres et de conflits ouverts dans le monde. Nous remercions le Pape François pour ses précieux encouragements : être ici sur la place pour l'écouter, pour crier "paix", pour demander la paix pour le monde, est un engagement que Sant'Egidio veut assumer pour chaque jour de l'année, aussi bien au sein de notre société que dans les différents conflits qui se sont ouverts, notamment en Afrique ".

