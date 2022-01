news

Journée portes ouvertes pour les enfants, aujourd'hui au Centre de Vaccination de Sant'Egidio à Rome : "Je me fais vacciner parce que je t'aime"

Aujourd'hui, de 9 h à 19 h, vaccination des enfants provenant en grande partie des "Écoles de la Paix" des banlieues romaines - Jouets, animation et "certificats de courage"

Tout au long de la journée, de 9 h à 19 h, au centre de vaccination "des invisibles" de la Communauté de Sant'Egidio - où depuis juillet dernier ont été effectuées plus de 15.000 vaccinations de sans abri, d'immigrants et d'autres personnes qui, pour diverses raisons, risquaient de rester en dehors de la campagne de vaccination - des doses de vaccin seront administrées à 400 enfants âgés de 5 à 11 ans, dont beaucoup, italiens et étrangers, qui fréquentent les Ecoles de Paix de Sant'Egidio dans la banlieue romaine.

À l'entrée de la via dei Fienaroli 13 (Trastevere), les très jeunes seront accompagnés à l'intérieur de la structure de l'hôpital San Gallicano, où ils recevront un autocollant et assisteront à un court spectacle de divertissement pendant que les parents rempliront les formulaires d'inscription. Ensuite, ils seront accompagnés jusqu'au centre, où, avant d'être vaccinés, ils pourront choisir un jouet qui leur sera donné. Après la vaccination, l'animation se poursuivra pendant les 20 minutes du temps d'observation. Avant de partir, les enfants recevront également une chaussette de la befana, un autocollant souvenir et un "certificat de courage" qui dit "Je me suis fait vacciner parce que je t'aime!", dont il faut être fier parce que vous avez choisi de vous protéger et de protéger les autres (grands-parents, parents, adultes en général).