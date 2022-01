news

La contribution de Sant'Egidio à la campagne de vaccination contre le Covid au Mozambique au centre d'une interview avec le président Nyusi

Une délégation de la Communauté de Sant'Egidio a été reçue dans la matinée du 26 janvier par le président de la République du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi.

Au cours de la conversation entre le président et les représentants italiens et mozambicains de la Communauté, plusieurs questions ont été abordées : l'incidence de la pandémie de la Covid-19 dans le pays et les mesures pour la combattre ; l'aide humanitaire aux personnes déplacées à cause du terrorisme dans le nord du Mozambique ; les interventions sanitaires pour les réfugiés créés par le cyclone Idai dans la région de Beira et Sofala ; la célébration du 30e anniversaire de l'Accord général de paix , le 4 octobre prochain.

En particulier sur la question de la pandémie, la délégation, après s'être félicitée des mesures prises par le gouvernement mozambicain pour le contrôle des infections, a exprimé la pleine volonté de Sant'Egidio de continuer à soutenir la campagne de vaccination en offrant la possibilité de créer des centres de vaccination dans les centres Dream, où des vaccins ont déjà été administrés ces derniers mois.

Ce sont 12 centres répartis dans tout le pays. Leur ouverture en tant que centre de vaccination constituera une augmentation significative de la capacité du pays à contrer la pandémie.

Le Président de la République a salué avec une satisfaction particulière cette proposition de poursuite de l'engagement de Sant’Egidio dans la lutte contre la Covid, en assurant le soutien du gouvernement. "Vous travaillez pacifiquement - a-t-il dit - et jouissez de la confiance de la population".