30 janvier: à Rome, liturgie en mémoire de Modesta qui a perdu la vie en raison de la dureté de la vie dans la rue. Mémoire de ceux qui se font proches des sans-abri

Dimanche 30 janvier 2022 à 12h00, la liturgie à Santa Maria in Trastevere, en mémoire de Modesta Valenti, sera diffusée en direct sur les réseaux sociaux (Facebook et YouTube) et sur le site web de la Communauté.

L'histoire de Modesta Valenti ne s'est pas arrêtée à l'hiver 1983, lorsque âgée, sans abri, elle a perdu la vie sans recevoir d'aide à la gare Termini de Rome. Son nom et la mémoire de tant de personnes qui ont souffert de la vie dans la rue deviennent un rappel constant dans la prière, dans les "liturgies de Modesta" et dans les actions de solidarité. En cet anniversaire, l'engagement auprès des plus pauvres est renouvelé, sous le signe de l'amitié, qui devient nourriture, proximité, recherche de solutions, accompagnement et accueil au quotidien pour que personne ne meure de privations.

La solidarité de Sant'Egidio avec les sans-abri est liée à la mémoire de Modesta. Dans le long et froid hiver de Varsovie, où un repas chaud soulage la souffrance. Dans l'église du Bon Pasteur à Rome, où ceux qui aident découvrent la nécessité de faire quelque chose pour les autres et ne ferment jamais la porte à l'accueil. A Gênes et à Madrid, qui ont mis à jour l'édition du Guide OÙ manger, dormir, se laver, qui indique dans plusieurs villes les adresses de solidarité et les informations utiles.