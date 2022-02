Certaines maisons familiales de Sant'Egidio pour les personnes âgées, en Italie et en Europe, sont dédiées à Syméon et Anne, que nous commémorons aujourd'hui

Quarante jours après Noël, l'Église célèbre la fête de la Présentation de Jésus au Temple. Ce sont Syméon et Anne, deux personnes âgées qui consacraient leurs journées à la prière et au service dans le temple, qui accueillirent et reconnurent l'enfant, comme le raconte l'évangile de Luc (2,22-40).

Symboles de la capacité des personnes âgées à vivre le temps de l'attente et de la prière et à montrer aux jeunes générations le chemin de l'espérance, certaines maisons familiales construites par la Communauté de Sant'Egidio dans divers pays européens sont consacrées à des personnes âgées qui, autrement, seraient laissées seules ou placées en Ehpad.

Dans ces maisons, les personnes âgées retrouvent une atmosphère familiale, pleine d'affection et de soins, accompagnées d'amis plus jeunes. Dans l'alliance entre les générations, le tissu humain trop souvent déchiré par l'isolement social des personnes âgées se reconstruit, et la vie de chacun s'enrichit.



Située au centre de la ville d'Anvers, en Belgique, la première maison portant le nom de Syméon et Anne est, depuis une quinzaine d'années, un refuge pour de nombreuses personnes âgées, dans un bel endroit, lumineux et bien entretenu, où elles vivent aidées par les jeunes volontaires de la Communauté, dont beaucoup sont des enfants issus de l'immigration. De cette façon, la maison "Syméon et Anne" construit non seulement des ponts de solidarité intergénérationnelle, mais aussi interculturelle.



En Italie, à Novare, la maison familale de Sant'Egidio se trouve dans la résidence qui appartenait autrefois au président Scalfaro. Il en a fait don à la Communauté pour en faire un lieu d'accueil et de nouvelle vie pour les personnes âgées en difficulté de logement.

Au printemps 2019, dans le vieux quartier du Raval, au centre de Barcelone, près du siège de la Communauté de Sant'Egidio, a été inaugurée une maison familiale Sant'Egidio portant le nom des deux anciens de l'Évangile : spacieuse et lumineuse, elle est située au-dessus des anciennes murailles romaines de la ville, mais meublée avec un goût moderne et fonctionnel.



Ce ne sont là que quelques-unes des maisons familiales et des habitats partagés qui constituent l'engagement intense de Sant'Egidio en faveur des droits des personnes âgées, mais en ce jour, nous adressons une pensée spéciale à tous ceux qui vivent dans ces maisons et offrent leur amitié aux jeunes générations.