L'amour retrouve une maison. Elda et Pierpaolo vivent toujours ensemble grâce à l'habitat partagé de Sant’Egidio

Les yeux dans les yeux, Pierpaolo demande à sa femme de le reconnaître. Elle répond à la question : « Tu es mon grand ami ». En raison de la maladie d'Alzheimer, Elda oublie souvent qu'elle est mariée, mais qu'ils s'aiment depuis plus de 70 ans. Afin de ne pas affronter la maladie seul avec elle, Pierpaolo l'avait également suivie dans l'Ehpad dans lequel il avait décidé de placer sa femme : un choix difficile, pour essayer de ne pas se séparer.

Leur amour a trouvé sa maison grâce à la Communauté de Sant'Egidio. Une vraie maison, pas une institution ou un établissement, où vous pouvez recevoir des soins familiaux et médicaux. C'est l'expérience de l'habitat partagé, des maisons pour personnes âgées, une initiative répandue à Rome et dans d'autres villes, où ceux qui ont des difficultés à vivre seuls pour différentes raisons (santé, économiques, sociales) reconstruisent un environnement familial avec d'autres, dans lequel les dépenses de subsistance et de soins sociaux et de santé sont partagées.

Dans l'interview réalisée par TG2 (Rai), rappelant les moments de solitude qu'il a vécus en Ehpad, Pierpaolo a déclaré sans ambages : "Arriver ici, c'était comme passer de l'enfer au ciel !"