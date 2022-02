news

L'appel pour que Kiev soit "Ville ouverte" sera remis aux présidents Poutine et Zelensky. "Nous demandons un cessez-le-feu immédiat et la protection des habitants, à commencer par les plus vulnérables"

L'appel à l'arrêt immédiat des combats et à la proclamation urgente de Kiev comme "ville ouverte" - lancé hier par Andrea Riccardi et la Communauté de Sant'Egidio - sera remis dans les prochaines heures au président russe Poutine et au président ukrainien Zelensky, par l'intermédiaire de leurs ambassades respectives.

Riccardi lui-même l'a annoncé ce matin, lors de l'émission spéciale du journal télévisé Tg1, en insistant sur la valeur de Kiev pour le monde entier et sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat pour protéger ses habitants, à commencer par les plus fragiles.



Lire l'appel



Signer l'appel en ligne pour sauver la ville et ses habitants