Revue de presse: éditoriaux, entretiens, article à ne pas rater

La revue de presse comprend des éditoriaux et des interviews sur le conflit en Ukraine et la crise humanitaire. Un appel fort est lancé en faveur d'un cessez-le-feu et pour que Kiev soit déclarée "ville ouverte" (lire ici), tandis que la réponse solidaire d'aide humanitaire et d'hospitalité dans les pays voisins et en Italie se développe (Crise ukrainienne - Comment aider).

L'exode ne fait que commencer, des couloirs humanitaires sont nécessaires dès maintenant

Andrea Riccardi, La Stampa, 1er mars 2022

Envoyer des armes ne servira qu'à accroître la souffrance

Mario Giro, Domani, 1er mars 2022

Élargir la définition de réfugié pour les corridors humanitaires (en italien)

Daniela Pompei, La Discussione, 1er mars 2022

Kiev, ville ouverte et symbole de paix (en italien)

Marco Impagliazzo, La Nuova Sardegna, 27 février 2022