Que se taisent les armes! Journée de prière et de jeûne pour la paix

Ce mercredi des Cendres, 2 mars 2022, le pape François a convoqué une journée de prière et de jeûne pour la paix. Nous nous associons à la prière et aux paroles du pape, afin que les armes et la folie de la guerre se taisent.

La prière de la Communauté de Sant'Egidio sera diffusée en direct à 20h depuis la Basilique de Santa Maria in Trastevere à Rome. Le streaming en direct peut être suivi sur www.santegidio.org, Facebook, YouTube et les applications.