Voix de l'Ukraine : Sant'Egidio à Kiev et Ivano-Frankivsk, prière et aide aux plus vulnérables

Les communautés de Sant'Egidio d'Ukraine continuent ces jours-ci, à prier pour la paix et à soutenir les personnes les plus vulnérables. Certaines familles particulièrement menacées ont déménagé de Kiev vers l'ouest et sont hébergées par les communautés de Lviv et Ivano-Frankivsk.

Ici, hier soir, à la fin de la prière pour la paix, la Communauté a distribué des repas et des boissons chaudes à ceux qui en avaient le plus besoin.

Dans l'interview vidéo avec Yuriy Lifanse de Kiev, dans l'émission "Live Life", émerge tout le drame de la guerre. Dans sa maison, les fenêtres sont toutes obscurcies par les armoires, les sacs à dos toujours prêts pour toute éventualité, on dort tout habillé et tous sont dans la même pièce pour être ensemble et avoir moins peur.

Mais malgré la situation extrêmement difficile, Sant'Egidio à Kiev continue d'être proche des personnes en difficulté : même hier, les habitants de la Communauté sont allés dans les stations de métros, qui servent aujourd'hui de refuge, pour apporter du thé chaud et de la nourriture.