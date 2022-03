news

Reçus à l'école: des réfugiés ukrainiens accueillis à Chojna, en Pologne, avec la collaboration de Sant'Egidio

Une école à Chojna, une petite ville polonaise de 7 000 habitants, à la frontière avec l'Allemagne, est devenue un centre d'accueil avec 57 places pour les réfugiés ukrainiens, à l'initiative de la municipalité qui a mis à disposition le bâtiment inutilisé et une aire de jeux pour les enfants.

La Communauté de Sant'Egidio aide à la collecte de produits alimentaires et d'hygiène pour l'accueil et continue à soutenir les familles locales qui souffrent des conséquences de la pandémie.

L'expérience de Sant'Egidio en matière d'inclusion a été acquise en particulier au cours des trois dernières années, puisqu'une école de langue et de culture polonaises est active à Chojna. Elle compte de nombreux étudiants ukrainiens : ils ont reçu de l'aide et travaillent maintenant pour l'hospitalité, agissant en tant qu'interprètes. Ces jours-ci, nous travaillons pour mettre en place l'École de la Paix et à faciliter l'intégration scolaire des premiers enfants arrivés.