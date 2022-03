news

8 mars: Journée internationale de la femme, avec les femmes arrivées d'Ukraine et d'autres régions en crise, accueillies par Sant'Egidio. Visite de la ministre Elena Bonetti

Un 8 mars spécial aujourd'hui dans le centre de San Gallicano, avec la Communauté de Sant'Egidio. La présence des premières femmes ukrainiennes arrivées à Rome avec leurs enfants après un long voyage pour fuir la guerre, et accueillies par Sant'Egidio, a transformé la célébration en une grande chaîne de solidarité et de fraternité.

Dans l'après-midi, elles ont également reçu la visite de la ministre pour l'égalité des chances et la famille, Elena Bonetti, qui a rencontré non seulement les familles d'Ukraine, mais aussi les femmes récemment arrivées d'Érythrée, d'Afghanistan et de Syrie, grâce aux couloirs humanitaires mis en place par la Communauté. À l'intérieur du centre de San Gallicano, la ministre a également rendu une brève visite au centre de vaccination de Sant'Egidio, rebaptisé "les invisibles", car il a permis l'administration du vaccin Covid aux sans-abri, aux migrants et aux personnes fragiles.