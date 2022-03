news

Des réfugiés venant d'Ukraine, accueillis par Sant'Egidio en République Tchèque

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Le nombre de réfugiés ukrainiens en République tchèque, bien que celle-ci n'ait pas de frontière avec l'Ukraine, augmente de jour en jour. Actuellement, plus de 130 000 personnes sont arrivées dans ce pays via la Pologne ou la Slovaquie. Pour cette raison, les communautés de la République tchèque ont également commencé à accueillir et à aider à l'intégration des citoyens ukrainiens.

Dans le même temps, on ne peut toutefois pas oublier les réfugiés d'Afghanistan qui sont arrivés en République tchèque en août 2021. Il s'agit de plusieurs familles qui travaillaient pour l'ambassade ou le contingent tchèque en Afghanistan. Mais malgré les liens étroits qui les unissent à la République tchèque, plus de six mois plus tard, ils sont toujours maintenus isolés dans un centre d'hébergement situé à la périphérie de la ville d'Usti nad Labem, dans le nord de la Bohême. La procédure d'octroi du statut de réfugié n'est toujours pas achevée.

Cependant, leur isolement a été surmonté par leur amitié avec la communauté de Prague. Une amitié qui s'est développée au cours des derniers mois par le biais de réunions, de correspondance et de visites. Ces derniers jours, ils leur ont rendu visite à nouveau, apportant une aide alimentaire et achetant ensemble les vêtements nécessaires. "Avec la guerre en Ukraine, je revois l'horreur de la guerre en Afghanistan, mais vous êtes le signe que l'humanité existe encore et que personne, pas même nous, n'est abandonné", nous a dit Mohammad. Une journée passée ensemble s'est ainsi transformée en fête familiale qui console et redonne espoir.