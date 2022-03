news

Le siège des Jeunes pour la Paix à Kiev a été touché par l'explosion d'une bombe

Ce matin, à 6 heures, des fragments d'un missile ont touché le siège de Sant'Egidio et un bâtiment voisin. Il s'agit d'une pièce partiellement en sous-sol où, depuis le début de la guerre, se sont réfugiés deux jeunes, une famille de trois enfants de l'Ecole de la Paix et une personne handicapée évacuée de l'institut où elle vivait. Il n'y a pas de blessés parmi les réfugiés.

En ce lieu, depuis 2019, les Jeunes pour la Paix se réunissent pour des rencontres et des prières ; de la nourriture est préparée et distribuée aux pauvres de la rue lors des maraudes à la gare centrale de Kiev ; l'Ecole de la Paix et l'atelier d'art des amis handicapés se réunissent en ce lieu. Depuis le début de la guerre, il a été utilisé comme un abri.