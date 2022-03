news

Le deuxième chargement d'aide humanitaire est arrivé à Lviv: notre communauté ukrainienne à l'œuvre pour la distribuer à l'hôpital pédiatrique et dans les régions les plus reculées de l'Ukraine

Atteindre les zones les plus reculées de l'Ukraine et aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays qui ont atteint la partie occidentale du pays : telles sont les lignes directrices de l'aide humanitaire de Sant'Egidio, qui distribue des médicaments, des bons d'achat et des produits de première nécessité.

Une cargaison de lait en poudre a été livrée à l'hôpital pédiatriques de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine : plus de 10.000 colis ont été donnés par Banco Farmaceutico et H&H Group Italy Srl et transportés d'Italie par la Communauté de Sant'Egidio. Une partie du chargement est en route vers Ivano Frankivsk, destiné aux régions orientales et tentera d'atteindre Kiev. Le lait en poudre est indispensable à la survie de milliers de nouveau-nés jusqu'à l'âge de 12 mois, dans les villes qui sont en train de se dépeupler.

À Lviv, la Communauté de Sant'Egidio, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, distribue des bons pour les achats alimentaires. À plusieurs endroits - sur les photos : une école du district de Sykhiv et du foyer de l'Arche - les bons sont remis aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont arrivées dans la ville, aux familles handicapées, aux sans-abri et à toutes les personnes en situation de grave vulnérabilité.

Près d'un mois après le début des attaques à la bombe, le besoin de produits de première nécessité est répandu en Ukraine et le les plus fragiles de manquer ce qui est nécessaire pour survivre. Une première cargaison de douze tonnes de vêtements, de couvertures, de médicaments et de masques a déjà atteint l'Ukraine ces derniers jours, grâce à une mobilisation de solidarité en Italie, où les centres de collecte de médicaments se multiplient. Davantage de livraisons d'aide humanitaire partiront dans les prochains jours.