news

Couloirs humanitaires en France: des familles de réfugiés venant du Liban accueillies dans le cadre d'un parcours d'intégration

Partager Sur Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Imprimer

Samedi 26 mars 2022, les couloirs humanitaires ont accueilli à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle un nouveau groupe de réfugiés syriens, arrivés sains et saufs du Liban (sur un vol Air France). Il s'agit de trois familles syriennes de Homs, Hama et Idlib et d'une famille palestinienne de Damas ; quatorze personnes dont trois enfants de moins de cinq ans, à la recherche d'une nouvelle vie en paix après des années de vie terrible dans une Syrie déchirée par la guerre et dans des camps de réfugiés au Liban. Les familles seront accueillies à Rennes, Taizé, Francheville et Limonest. Ils seront soutenus et accompagnés dans leur processus d'intégration par des collectifs de citoyens mobilisés localement par Sant'Egidio.

Ces personnes seront accueillies à l'aéroport avec des mots de bienvenue. Valérie Régnier, responsable de Sant'Egidio en France, sera présente. Elle s'est rendue au Liban cette semaine pour les couloirs humanitaires et a rencontré Anne Grillo, ambassadrice de France au Liban ; ensemble, elles ont discuté des engagements et des partenariats actuels de Sant'Egidio dans le contexte de la crise actuelle au Liban.

Les familles sont accueillies dans le cadre du protocole d'accord pour la mise en œuvre du projet intitulé " Opération d'accueil solidaire des réfugiés du Liban (couloirs humanitaires) " - dont le renouvellement a été signé à Paris le 12 avril 2021 entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, la Communauté de Sant'Egidio France et les Semaines sociales de France. Ce protocole prévoit les conditions d'identification, d'accueil, d'intégration et d'inclusion en France, sur trois ans, de 300 réfugiés actuellement au Liban et originaire d'Irak et de Syrie, avec une priorité donnée aux plus vulnérables. Cette nouvelle arrivée en France porte à 40 le nombre de personnes accueillies dans le cadre de ce deuxième protocole, dont 17 enfants de moins de 18 ans. Ce deuxième protocole fait suite au premier signé en 2017, qui a permis l'accueil de 504 personnes en France avec les mêmes critères.

Plus d'informations sur : www.couloirshumanitaires.fr