Visite du président de la République du Burundi à Sant'Egidio

Samedi 26 mars, le Président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, accompagné de la Première Dame et du Ministre des Affaires étrangères, a rendu visite à la Communauté de Sant'Egidio.

Au cours d'une longue et cordiale conversation avec Andrea Riccardi et Marco Impagliazzo, le président Ndayishimiye a apprécié la longue histoire d'amitié et de solidarité entre la Communauté de Sant'Egidio et le Burundi, depuis les négociations de paix d'Arusha jusqu'au travail quotidien en faveur des pauvres et du développement.